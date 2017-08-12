魏蔓穿短裙眼見快走光 陳奕一個箭步忙護花
陳奕、魏蔓首度合作台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你》默契佳，魏蔓經常稱讚陳奕個性貼心，除了天熱時，他在不經意中替她擋太陽，她透露，日前出席見面會活動，一陣風吹過來，她的短裙就被掀起，這時大家還未注意到，細心的陳奕已經一個箭步站在前面為她遮擋，讓她覺得好感動。
魏蔓笑說，原先也很擔心自己個性慢熱，兩人會慢熟，沒想到相處過後，發現擔心是多餘的。陳奕也表示，對兩人個性合拍也挺意外的，魏蔓有處女座的小心謹慎，他自己有天秤座的放鬆，樂觀、互補可能是兩人超合的理由。首集播出之後，連網友也讚陳奕是魏蔓合作過的男星中與她最登對的一位，兩人知道後互看大笑，魏蔓說，因為他們了解彼此的缺點在哪裡，可以互相提醒，所以至今還沒有大麻煩發生過。
不過，陳奕逮到機會就會虧魏蔓，他說：「魏蔓不愛燙衣服，有時到拍戲現場看到她衣服都是縐縐的！」為了怕陳奕經常唸自己，魏蔓還真的利用拍戲空檔跑去買熨斗，她笑說：「一直被唸是很恐怖的。」
陳奕被問到現實生活中遇見魏蔓這類女神級的女孩會怎麼追，他說，希望剛好可以有共同朋友，能藉由朋友介紹來認識，他強調自己真的不敢搭訕不認識的女生，但會偷偷看她。魏蔓被問覺得怎樣的男人最貼心，她毫不思索地說：「送早餐給我吃的男人，我覺得超貼心！」陳奕聽後大笑：「那就去找盧廣仲吧！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。