魏蔓穿短裙眼見快走光　陳奕一個箭步忙護花

魏蔓穿著短裙險些走光，陳毅貼心護花。（三立）

陳奕、魏蔓第二集就一起過夜。（三立）

陳奕、魏蔓第二集就一起過夜。（三立）

陳奕、魏蔓首度合作台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你》默契佳，魏蔓經常稱讚陳奕個性貼心，除了天熱時，他在不經意中替她擋太陽，她透露，日前出席見面會活動，一陣風吹過來，她的短裙就被掀起，這時大家還未注意到，細心的陳奕已經一個箭步站在前面為她遮擋，讓她覺得好感動。

魏蔓笑說，原先也很擔心自己個性慢熱，兩人會慢熟，沒想到相處過後，發現擔心是多餘的。陳奕也表示，對兩人個性合拍也挺意外的，魏蔓有處女座的小心謹慎，他自己有天秤座的放鬆，樂觀、互補可能是兩人超合的理由。首集播出之後，連網友也讚陳奕是魏蔓合作過的男星中與她最登對的一位，兩人知道後互看大笑，魏蔓說，因為他們了解彼此的缺點在哪裡，可以互相提醒，所以至今還沒有大麻煩發生過。

不過，陳奕逮到機會就會虧魏蔓，他說：「魏蔓不愛燙衣服，有時到拍戲現場看到她衣服都是縐縐的！」為了怕陳奕經常唸自己，魏蔓還真的利用拍戲空檔跑去買熨斗，她笑說：「一直被唸是很恐怖的。」

陳奕被問到現實生活中遇見魏蔓這類女神級的女孩會怎麼追，他說，希望剛好可以有共同朋友，能藉由朋友介紹來認識，他強調自己真的不敢搭訕不認識的女生，但會偷偷看她。魏蔓被問覺得怎樣的男人最貼心，她毫不思索地說：「送早餐給我吃的男人，我覺得超貼心！」陳奕聽後大笑：「那就去找盧廣仲吧！」

(中時)