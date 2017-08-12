退休教師因年改想復職 中市教局：須先通過「教甄」
退休已9年的1名蔡姓教師，因受到年金改革影響，今年向原學校申請復職，因在教育界屬「破天荒」，校方向教育局協助解釋。教育局函文說，並無相關法規可讓退休老師再申請復職，以公文回覆告知「教師任用規定要通過『教甄』，方可再任教師」。
教育局指出，蔡姓教師是年金改革後，台中市第一位真正申請要「復職」退休教師。蔡姓教師於民國97年退休，他擁有公立及兵役和私立共25年的年資，目前每月領近4萬元的退休金；因有年邁雙親要奉養，孩子又在國外唸書，擔心未來生活會陷入困境，才想再復職！
教育局表示，蔡姓教師認為教師證在退休10年後會失效，因今年已是退休第9年退休，且將滿60歲，如果再回到學校教到65歲，至少還能再賺500萬元；並強調是政府違約在先，他有權利再申請復職。
教育局人員說，教師證沒有所謂的「失效」問題！但教職一旦離職、退休後，若想要重執教鞭回到職場，依法須再透過教師的「甄試」後，才能夠重新「復職」；這位老師是年金改革後，付諸具體行動申請要復職的第一人，但該局亦愛莫能助，公務員一切需依法行事！
(中時)
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