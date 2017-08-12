oBike吸金？ 業者：將推出免押金制

無樁式共享單車oBike進入台灣後，使用者加入會員後必需先收取900元押金，此舉遭外界質疑吸金，對此，業者宣布，台灣的租借規則將改為免押金。

oBike公司總經理王妍婷說，外界質疑押金管理有問題是誤會，共享單車屬自行車租賃業，依照「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，未明訂押金的相關規範、使用及管理，台灣oBike從營運至今收取的使用費與押金都暫存銀行託管。

業者指出，各國oBike會員押金大多委由當地銀行信託，但台灣礙於法令限制，無法申請押金信託專戶，所以在台灣自行車租賃業押金與銀行信託法規尚未建置前，決定今年8月底前推出免押金，會員可選擇押金退費或轉儲值。

(中時)