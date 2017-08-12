中印對峙印度裔乘客怨在中國機場受辱 東航回應了

中印因領土爭議爆發衝突，對峙情況已近2個月。（取自中國新聞網）

中印軍事對峙已經持續1個多月，《印度時報》10日報導，一名印度裔乘客稱，他在上海浦東機場遭到中國東方航空「不公正待遇」，衝他發火，還嘲笑他。東航今天對此做出回應。

印度裔的北美旁遮普人聯合會執行董事查哈爾，日前寫信給印度外交部長斯瓦拉吉道訴苦說，8月6日，他乘坐東航MU564航班從新德里前往美國三藩市，在浦東機場轉機時，他看到在一個供輪椅乘客使用的出口大門處，地勤人員正在指責印度裔乘客，查哈爾說：「推輪椅的工作人員把印度乘客扔在半路上，令他們不得不著急地跑向登機口。」

據《環球時報》報導，查哈爾接著說起個人遭遇：「當我到櫃檯尋求幫助時，對方不但沒有幫我，反而莫名其妙地衝我發火。」還抱怨說「當他衝我咆哮時，他的其他同伴還嘲笑我。」因為語言障礙，他不知道發生了什麼事，查哈爾說：「一開始，我以為他們是對我的『大包頭』有誤解，但很快地我從他們的身體語言意識到，原因很可能是印中不斷升溫的邊界緊張局勢。」

中國東航今天對此回應說，經調查並調閱相關資料、現場視頻，報導的內容與事實不符。指該公司服務人員嚴格按照程序標準，為旅客提供細緻的服務和保障，和優質的出遊體驗。

(中時電子報)