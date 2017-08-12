廣島25歲強投完封巨人 陽岱鋼連2場敲安

巨人慘遭廣島強投完封，陽岱鋼3打數貢獻1安打。(中央社資料照)

讀賣巨人昨狂掃15安打趴廣島，如今頗有重返A段班的氣勢，不過今(12日)兩隊再碰頭，身為央聯霸主的廣島，可不會讓巨人在自家主場為所欲為！靠年輕強投藪田和樹威風八面，飆出9局完投無失分，儘管廣島只靠西川龍馬陽春炮得1分，仍以1比0擊敗巨人，陽岱鋼則連2場敲安。

巨人此役先發菅野智之近況極佳，目前處於先發5連勝，暫居央聯自責分率和勝投雙冠王。此役他投得仍舊相當精采，用117球投7局僅挨4安，唯一失分是西川的全壘打，另飆出7K，但表現完全被小他2歲的後輩藪田給比了下去。

藪田面對近期火力凶猛的巨人軍，完投9局雖有3四壞、1四死，但僅被打4支零星安打，並飆出6次三振，讓巨人整場只有2次攻占得點圈，率隊在這場投手大戰勝出，終結巨人的2連勝。巨人打得悶，不過陽岱鋼仍保持手感，3打數敲1安、獲1四死球，是陣中少數有安打演出的球員。

(中時電子報)