老婦跌傷動彈不得　警消合力破門救人

73歲黃婦獨居，因暈眩跌倒後動彈不得，度過一晚、一個上午，幸警消及時救援。（黃國峰翻攝）

台中一名高齡73歲的獨居黃姓老婦，一夜無聯絡，其子因暗鎖無法進入屋內查看，經聯絡警消破門而入，發現老婦倒於二樓廚房地板，身體有大片瘀傷，全身無法動彈，幸好意識清楚，送醫後無性命危險。其子對警消的積極熱心幫助，非常感激。

黃婦兒子表示，父親過世後，母親便一人獨居，雖然年紀大了，但平常獨自生活並沒問題，平常每日都會用電話與家屬聯絡，前一日撥打電話沒接聽，隔天午後鄰居打電話來說母親整個上午都沒出門，立即趕到母親家，但因內有暗鎖無法開門，大聲叫母親都沒回應，心裡很是著急，立即撥打110請警察幫忙。

台中市警第四分局黎明派出所接獲報案，深怕婦人有生命危險，立即通知消防隊破門而入，很快的就在二樓廚房發現黃婦倒臥地上，身體十分虛弱、身上有大片瘀傷，神情因無助而驚慌失措，研判應是跌倒後受傷無法動彈，警消迅速將其送醫治療，幸好檢查後無生命危險。

黃婦表示，前日晚上因一時暈眩跌倒在地，雖然聽見多通電話聲響，但因為受傷無法動彈，那時非常恐懼。黃先生見到母親並無大礙後，總算放下心中大石，並對員警積極熱心的協助及主動關懷表示十分感激。

黎明所所長林照國呼籲，獨居老人年事已高，需要家屬多多關懷，因平日只有獨自一人生活，家人最好要定期聯絡，或請鄰居朋友多留意，以掌握老人的生活情形，另外也可尋求政府相關單位或中華民國老人福利推動聯盟的協助。

(中時)