世大運》台灣第一座！選手村正式開村

柯文哲市長（中）、FISU主席Oleg Matytsin（右)、及選手村村長江漢聲舉起象徵好菜頭的蘿蔔，象徵2017台北世大運正式登場。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲（見圖）12日在開村活動中以中英文雙語致詞說，「這是台灣第一座選手村，要讓各國選手賓至如歸」。（陳怡誠攝）

台灣史上第一個因應運動賽事而興建的臺北世大運選手村，12日由台北市長柯文哲、國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）、選手村村長江漢聲共同出席開村典禮。柯文哲表示，台北準備好向世界伸出雙手，期許來台參賽的選手都能有好成績。

柯文哲主持世大運選手村開村，也被媒體問到今有民調指出8成民眾不知道世大運何時開幕，以及開幕式、賽事門票銷售等問題。柯P表示，即使被問總統是誰，在台灣做民調也有1成5的民眾不知道，世大運近1、2周才進行密集宣傳，知名度應該提升很多了。

2017台北世界大學運動會選手村12日正式開村並舉行開村儀式，喜氣洋洋的舞獅表演象徵台北世大運正式展開。（陳怡誠攝）

至於相關門票在國際銷售幾乎沒有吸引力，柯P則表示，以上屆光州世大運為例，透過國外管道售出的門票也不到2％。「我們主要是用世大運當名稱來推銷台灣，」柯P說，要把外國人叫來台灣比較容易，叫來台灣「看世大運」反而困難得多。

對於開幕式門票銷售狀況，柯文哲指出，800元的門票訂得太便宜了，5萬元的門票「擺明就是要賣給企業做贊助」，又訂得太貴導致滯銷，「這段時間很多扶輪社都有幫忙，再促銷一下！」柯P說。

(中時電子報)