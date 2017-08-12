勵馨基金會宣導 保護自己別當小媽媽
據統計，新北市去年有102名未滿20歲的青少女成為小媽媽，而今年光上半年就有86名，其中未滿15歲就懷孕生子者高達20%，年紀最小的竟只有13歲，為提醒青少年、青少女勿因好奇心偷嚐禁果，導致成為小爸媽，新北市社會局今（12）日下午與勵馨基金會在板橋非常熱區合辦「寶貝小腳ㄚ，給力小爸媽」愛情列車街頭宣導活動。
社會局長張錦麗表示，太早生育除對新生兒健康有直接衝擊，更可能影響受教育及未來發展，因此市府團隊秉持「預防優先」，提供青少年正確的情感教育、性別教育及自我保護的觀念，積極提供小爸媽各項求助管道及福利資訊，鼓勵小爸媽勇敢求助。
勵馨基金會新北分事務所主任李玉華表示，該所從2013年起實施「青 少女懷孕服務方案」，截至目前共服務419位小爸媽，從服務小爸媽的生命故事經驗中發現，小爸媽在面臨情感、養育、經濟、就學與就業等問題時，常因缺乏管道而未向外求助，在孤立無援下有可能發生憾事。
李玉華說，為預防青少女懷孕及鼓勵小爸媽勇敢求助，該會近幾年來與市府合作，推動三級防護，透過深入校園、街頭，讓社會大眾與青少年共同關心青少女非預期懷孕議題，希望提升青少年朋友自我覺察、自我保護的觀念，並透過社工全程陪伴、專業服務，以協助小爸媽解決困境，迎向新生活。
(中時)
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