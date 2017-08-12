富邦Classic Night主題日 復刻龍象大戰
富邦悍將將在19、20日於高雄澄清湖球場舉辦「Classic Night」主題之夜，帶球迷朋友回憶棒球場上的經典「紅海」，這兩天富邦全體球員將穿上隊史第二件主題紅色球衣出賽，對決中信兄弟，復刻過去「龍象戰」的美好記憶；該兩場持內野票進場，還有機會獲得設計精美的主題臂章，數量有限贈完為止。
富邦集團接手義大犀牛後，悍將隊球員也繼承前義大犀牛已故總教練徐生明先生的棒球精神，努力認真面對每一場賽事。因此「經典之夜」特別設計融合徐總背號85號以及他擅長球路「蝴蝶球」蝴蝶意象的臂章，並縫製於隊史第二件紅色主題球衣上，追思徐總對於台灣棒球運動的奉獻。
富邦悍將於19日邀請徐師母謝榮瑤女士蒞臨澄清湖現場，賽前悍將將把「Classic Night」標誌贈予師母謝榮瑤女士使用於徐生明棒球發展協會，表示悍將力挺師母延續徐總對於棒球的熱愛與對基層棒運推廣的用心。當天賽事將由謝榮瑤女士擔任開球打者，徐總生前最喜歡的前義大犀牛吉祥物「大義」也將重回球場，為悍將開出好球。
周六(19日)當天， 被封為中職史上最強吉祥物的「大義」除了擔任開球嘉賓，也將和悍將吉祥物「Frankie」一起為球隊應援，並在賽前發起『「悍」你「義」起』活動， 只要於球場徐生明紀念商品攤位購買紀念品滿850元為基層棒運盡一份心力的球迷朋友，前30位即可和大義拍照。
富邦悍將將於20日「Classic Night」主題之夜邀請前味全龍隊球員，包含金臂人「黃平洋」、單季曾有23發全壘打的羅世幸等OB球星回到球場和球迷朋友見面，為當天賽事開球再現龍魂，想要復刻龍象戰經典記憶的球迷朋友，千萬別錯過悍將「Classic Night」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。