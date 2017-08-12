富邦Classic Night主題日 復刻龍象大戰

富邦悍將經典之夜主題日，除了紀念已故前義大總教練徐生明外，也將在當日復刻龍象大戰。(圖/截自富邦悍將粉絲團)

富邦悍將將在19、20日於高雄澄清湖球場舉辦「Classic Night」主題之夜，帶球迷朋友回憶棒球場上的經典「紅海」，這兩天富邦全體球員將穿上隊史第二件主題紅色球衣出賽，對決中信兄弟，復刻過去「龍象戰」的美好記憶；該兩場持內野票進場，還有機會獲得設計精美的主題臂章，數量有限贈完為止。

富邦集團接手義大犀牛後，悍將隊球員也繼承前義大犀牛已故總教練徐生明先生的棒球精神，努力認真面對每一場賽事。因此「經典之夜」特別設計融合徐總背號85號以及他擅長球路「蝴蝶球」蝴蝶意象的臂章，並縫製於隊史第二件紅色主題球衣上，追思徐總對於台灣棒球運動的奉獻。

富邦悍將於19日邀請徐師母謝榮瑤女士蒞臨澄清湖現場，賽前悍將將把「Classic Night」標誌贈予師母謝榮瑤女士使用於徐生明棒球發展協會，表示悍將力挺師母延續徐總對於棒球的熱愛與對基層棒運推廣的用心。當天賽事將由謝榮瑤女士擔任開球打者，徐總生前最喜歡的前義大犀牛吉祥物「大義」也將重回球場，為悍將開出好球。

周六(19日)當天， 被封為中職史上最強吉祥物的「大義」除了擔任開球嘉賓，也將和悍將吉祥物「Frankie」一起為球隊應援，並在賽前發起『「悍」你「義」起』活動， 只要於球場徐生明紀念商品攤位購買紀念品滿850元為基層棒運盡一份心力的球迷朋友，前30位即可和大義拍照。

富邦悍將將於20日「Classic Night」主題之夜邀請前味全龍隊球員，包含金臂人「黃平洋」、單季曾有23發全壘打的羅世幸等OB球星回到球場和球迷朋友見面，為當天賽事開球再現龍魂，想要復刻龍象戰經典記憶的球迷朋友，千萬別錯過悍將「Classic Night」。

(中時電子報)