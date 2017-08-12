中國防曬神器「臉基尼」風靡海外

英國《每日郵報》報導，隨著澳洲海灘季節即將到來，許多女性想要踏浪消暑，又怕白嫩肌膚被曬黑，因此來自中國的「臉基尼」正成為今年沙灘上的「爆款」。

看似摔角面具的「臉基尼」於2004年首度問世。當時青島人張式范製作了1個遊泳防曬面罩，得到遊泳愛好者朋友的肯定後，以潛水面具為藍本，設計出了第一個「臉基尼」，並開始量化生産。

這種造型特殊的「臉基尼」能覆蓋女性面部肌膚，免受陽光照射，此外還有助避免碰觸海藻及水母，因此在中國大受歡迎，現在還有人在「臉基尼」的設計中加入可愛動物、京劇臉譜等造型，可說蔚為風潮。

2012年，由於外媒報導，「臉基尼」也開始流行到國外。2014年，法國版《Vogue》雜誌前主編創辦的雜誌《CR Fashion Book》發布了一組模特兒穿戴「臉基尼」拍攝的泳裝照，再次引爆話題。

雖然歐美人士多偏好健康的小麥膚色，但是中國大媽愛用的臉基尼因為其「保健」功能還是吸引了不少歐美網民。社群媒體上的網友@Shinal Gokul標註朋友表示：「我要送個臉基尼給你，你再也不用擔心被曬傷了！」另名網友@Ruth Goudie則開心發文稱，「有了臉基尼，我終於能舒舒服服待在海灘了。」

(中時)