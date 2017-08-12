川普下周一將對中國發起新一輪貿易調查

一名美國白宮官員證實，總統川普準備於下周一對中國展開新一輪貿易調查。

這位官員說，川普將在14日要求對中國涉嫌違反美國知識產權和強迫美國企業技術轉讓的指控展開調查。儘管目前還不清楚川普在聲明中會公布多少細節，但該官員預測，美國貿易代表羅伯特將會根據貿易法第301條款調查中國的貿易行為。

(中時)