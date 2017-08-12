許宗力：人民參審等法 年底草案送立院

司法國是會議今天落幕，會後記者會中，司法院長許宗力表示，對於司法優先法案將以「人民參與審判法」及「大法官審理案件法」，兩大法案今年底提出草案送立法院完成審議。

此外，金字塔訴訟程序，明年才會推出去，因為這部分需要較多時間。

至於司法人員的年金改革，許宗力表示，他們尊重年金改革會議權責，目前照年金改革會議通過版本，對退休金已經做了改革，對法官退休及退養金已經受到影響，這部分是跟公務員是連動的，這次立法通過年改後，兩者一併減少；年改委員會還沒有碰觸到法官部份，會跟副總統進一步磋商。

(中時)