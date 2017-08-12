竹縣鄧雨賢紀念音樂會首場 後代致贈百萬獎助學金

鄧雨賢紀念音樂會首場12日在鄧雨賢紀念公園舉辦，家屬與出席人士現場合唱鄧雨賢名作《十八姑娘》。（莊旻靜攝）

鄧雨賢紀念音樂會首場12日在鄧雨賢紀念公園舉辦，家屬與出席人士現場合唱鄧雨賢名作《十八姑娘》。（莊旻靜攝）

鄧雨賢紀念音樂會活動今年首場為「夏夜‧三線行」音樂會，12日在芎林鄉鄧雨賢紀念公園登場，不少人到場參與此盛會。（莊旻靜攝）

鄧雨賢紀念音樂會首場12日在鄧雨賢紀念公園舉辦，家屬與出席人士現場合唱鄧雨賢名作《十八姑娘》。（莊旻靜攝）

鄧雨賢的次子鄧仁侃遺孀梁瑞娥（坐者左三）與家屬，12日出席音樂會，家族幾乎年年不缺席盛會。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（左三）12日致詞，特別感謝鄧雨賢後代每年給予的支持。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（左三）、芎林鄉長莊雲嬌（右三），12日致贈感謝狀給鄧雨賢後代家族，由次子鄧仁侃遺孀梁瑞娥（中）代表接受。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（左三）、芎林鄉長莊雲嬌（右三），12日致贈感謝狀給鄧雨賢後代家族，由次子鄧仁侃遺孀梁瑞娥（右四）、四子鄧健作代表接受。（莊旻靜攝）

新竹縣政府連續15年舉辦鄧雨賢紀念音樂會活動，今年首場「夏夜‧三線行」音樂會今天（12日）在芎林鄉鄧雨賢紀念公園登場，鄧雨賢四子鄧健作、次子鄧仁侃遺孀梁瑞娥等人均到場。芎林鄉長莊雲嬌在開場時，也向梁瑞娥代表捐贈100萬元給芎林鄉，作為獎助學金一事致謝，縣長邱鏡淳也說，鄧家後代幾乎年年出席紀念音樂會，讓他深受感動。

鄧雨賢與妻子鍾有妹曾經在芎林公學校（現為芎林國小）執教，照顧芎林學子，莊雲嬌在音樂會開場前，也宣布這項由鄧雨賢後代捐贈的百萬元「禮物」，格外具有意義，鄉公所也開設專戶管理。

邱鏡淳也表示，鄧雨賢為台灣歌謠之父，現今在長榮飛機上也能聽到鄧雨賢的創作，具有代表性，今年鄧雨賢後代十多名家屬出席音樂會、記者會，也讓他很感動。今天在音樂會中，邱鏡淳、文化局長張宜真及梁瑞娥、鄧健作等家屬，在客家知名音樂人謝宇威帶領下，合唱由謝宇威譜詞的客語版《十八姑娘》，台上、台下一同合唱，畫面感人。

謝宇威與樂團也演唱鄧雨賢經典作品，包含挑擔歌、月夜愁、山歌、歲心花等，鄧雨賢是出身桃園的客家人，不過在當年時空背景下，歌詞多為閩南語，謝宇威自2000年後，陸續為鄧雨賢作品譜上客語歌詞，也藉此傳遞客家文化。

謝宇威、知名歌手殷正洋等人演出，揚音樂集也演唱今年新竹縣客家新曲得獎作品，聲樂家余彩雯以美聲演唱《落水天》，在地的芎林社區妃鳳舞團、永興社區舞蹈團、石潭社區婦女合唱團、五龍社區舞蹈團也上台演出。新竹縣政府所舉辦鄧雨賢紀念系列音樂會，還有13日下午登場的「春風‧話雨情」音樂會，邀請長榮交響樂團、殷正洋、二胡演奏家蔡炫沅等接力演出，詳情可上文化局官方臉書粉絲專頁「竹縣GO藝思」查詢。

(中時)