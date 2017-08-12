謝賢否認不喜歡王菲 讚她讓謝霆鋒「開心又開朗」

謝賢澄清自己也喜歡王菲，更將謝霆鋒變開朗的功勞歸於王菲身上。（圖／達志影像）

80歲謝賢最近上節目暢談私密往事，除了首度點名生命中的五個女人外，也感慨謝霆鋒婚姻路不順，談到「無緣的媳婦」張柏芝，謝賢公開表示非常喜歡她，因她辛苦幫自己生了兩個可愛的孫子，豈料這番話遭外界延伸解讀為「不喜歡王菲」，對此，謝賢再開腔表示自己也很喜歡王菲，爆料說：「我兒子現在這麼開心，一定有原因」。

謝賢日前上節目《天下第一Friend》談家務事，他心疼兒子謝霆鋒人生跟自己一樣走上離婚之路，對於張柏芝依舊是好評，直言：「我成天和別人講我好喜歡她！」但問到鋒菲戀，謝賢卻不願多談，只說兒子從來不會主動跟他聊新戀情，遭解讀為比起王菲，自己更喜歡張柏芝。

對此，據《on.cc東網》報導，謝賢澄清只是被斷章取義，自己很喜歡王菲，更說：「我兒子現在這麼開心，性格又開朗，一定有原因」。

(中時電子報)