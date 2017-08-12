台灣第一次 世大運選手村正式開村
2017台北世大運下周六開幕，選手村則提前1周、正式在今天開村，台北市長柯文哲在開村典禮上宣誓，不但要讓選手賓至如歸，還要讓賽會成為參與者最美好的回憶。世大運組委會統計，12日有32個代表隊報到，最早抵達的是加拿大，其餘還有美國、日本、英國等，中華隊則只有團本部先進駐，選手還未入住。
開村典禮中，先播放國旗歌、升中華台北會旗，接著則是FISU會歌、會旗。作為「東道主」，柯文哲特別以中、英文雙語致詞，強調歷經6年準備，為的就是要提供各國選手盡情發揮的舞台，而台灣第一座選手村，顧名思義就是要提供賽會期間所有生活起居，經各單位努力，相信選手會賓至如歸。根據組委會統計，12日當天有32隊、350人進駐選手村，首個抵達的隊伍是加拿大。
以下為柯文哲致詞全文：
各位午安，歡迎各位今天撥空前來參加2017台北世界大學運動會的開村典禮。這是一場展現青春活力、實現青年夢想的運動饗宴，歷經6年準備，在FISU的指導及協助下完成上千項的籌備作業，為的就是提供各國選手一個盡情發揮的舞臺，要向全世界傳達台北的友善、熱情與活力，也要讓本次賽會成為所有參與者最美好的回憶。
這是台灣第一座選手村，選手村顧名思義就是提供選手於賽事期間所需的生活起居，19個部處突破重重困難，努力地彼此協調以及致力於界面的整合，也要感謝中央、台北市政府以及新北市政府的同仁們盡心盡力，才有如此理想的選手村，相信選手們一定會有賓至如歸的感受。
從我代表台北在光州接下世大運會旗的那一刻起，夢想跟責任也隨之而來，台北也準備好用最誠摯的態度向世界伸出雙手。我特別要感謝FISU以及世界各地參與者的支持，讓我們的夢想成真！再次感謝各位！
(中時)
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