應對北韓 美日外長防長會17日舉行
共同社12日報導，日美兩國政府基本決定在17日於華盛頓舉行由外長和防長參加的「安全保障磋商委員會」（2+2）會議上，把有關北韓向美屬關島週邊發射彈道飛彈的計畫作為主要議題。
日本政府消息人士透露，北韓在計畫中稱飛彈將飛經日本上空，2+2會議將探討自衛隊和美軍合作應對的舉措。預計包括應對北韓強行發射飛彈的態勢在內，日美將確認關於兩國職責分工的認識，通過採取萬無一失的應對措施來展示團結，彰顯牢固的同盟關係。
報導指出，日方認為北韓威脅已進入「新的階段」，將在會議上就應對飛彈發射計畫開展具體且深入的討論。日本外相河野太郎、防衛相小野寺五典將出席此次2+2會議，美方將由國務卿提勒森、國防部長馬蒂斯出席。
美日雙方將表明合作推進自衛隊與美軍提高彈道飛彈防禦（BMD）能力，並就繼續施加外交壓力達成共識。為迫使北韓放棄核與飛彈開發，雙方還將加強向中國等發出呼籲。
(旺報)
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