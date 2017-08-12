中台世界博物館周年慶 邀長榮交響樂團演出

中台世界博物館周年慶，邀請長榮交響樂團演出，場面相當盛大。（廖肇祥攝）

中台世界博物館周年慶，邀請長榮交響樂團在佛教勝地演出。（廖肇祥攝）

成立周年的埔里中台世界博物館，正展開系列館慶活動，不但推出優惠，今晚還延長開館時間，首度邀長榮交響樂團，在展廳當中舉辦音樂會。

中台禪寺執行長釋見允法師表示，中台世界博物館成立一週年，創辦人惟覺老和尚倡導佛法藝術，在各界大德護持下，愈見茁壯，舉辦中台世界博物館週年活動目的，也是為了感謝十方大德。

在宗教博物館舉行音樂會，邀請頗有盛名的長榮交響樂團，安排不同曲幕，有節慶序曲、善財童子動畫配樂，並結合中台世界博物館展示敦煌藝術，演奏絲綢之路、問禪等樂曲，還有經典佛曲演唱，在佛教殿堂參加音樂會。

另外，8月19日中台世界博物館也將舉行菩提葉身分證手作活動，邀請前東華大學生態及環境教育研究所教授張惠珠，為民眾介紹菩提葉常識，並教導製作菩提葉葉脈標本，參加者可以將自己親手做好的菩提葉葉脈標本與菩提葉身分證帶回家。館方表示，8月的平常日，也歡迎各地喜歡藝術、繪畫的朋友、親子們，來館寫生，將自己所見的文物，透過動手寫生，帶回到每個人的生活當中。

(中時)