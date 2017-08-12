中台世界博物館周年慶 邀長榮交響樂團演出
成立周年的埔里中台世界博物館，正展開系列館慶活動，不但推出優惠，今晚還延長開館時間，首度邀長榮交響樂團，在展廳當中舉辦音樂會。
中台禪寺執行長釋見允法師表示，中台世界博物館成立一週年，創辦人惟覺老和尚倡導佛法藝術，在各界大德護持下，愈見茁壯，舉辦中台世界博物館週年活動目的，也是為了感謝十方大德。
在宗教博物館舉行音樂會，邀請頗有盛名的長榮交響樂團，安排不同曲幕，有節慶序曲、善財童子動畫配樂，並結合中台世界博物館展示敦煌藝術，演奏絲綢之路、問禪等樂曲，還有經典佛曲演唱，在佛教殿堂參加音樂會。
另外，8月19日中台世界博物館也將舉行菩提葉身分證手作活動，邀請前東華大學生態及環境教育研究所教授張惠珠，為民眾介紹菩提葉常識，並教導製作菩提葉葉脈標本，參加者可以將自己親手做好的菩提葉葉脈標本與菩提葉身分證帶回家。館方表示，8月的平常日，也歡迎各地喜歡藝術、繪畫的朋友、親子們，來館寫生，將自己所見的文物，透過動手寫生，帶回到每個人的生活當中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。