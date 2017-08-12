台南夏日音樂節 樂團飆唱嗨翻將軍漁港

台南夏日音樂節將軍吼12日晚上在將軍漁港熱力開唱。（萬于甄攝）

2017台南夏日音樂節─將軍吼12日在將軍漁港熱烈開唱，今年創作型歌手居多，也讓民眾聽得相當入迷，今晚壓軸則由嘻哈團體玖壹壹演出。

將軍吼音樂會12日先由樂團競賽登場，入圍的8組樂團使出渾身解數，在舞台上高唱自己對音樂的熱情，戰況雖然激烈，但各樂團也都很享受。經由評審老師武雄、紀華麟及紀華朗現場評選後遴選出前6強，依序為壞蛋王老五、The Arc弧樂團、Salamam樂團、消波塊樂團、頑固人種及時光旅行。

演唱會伴隨將軍漁港的涼爽海風在傍晚登場，連續3年參與將軍吼的台南在地獨立樂團自由權威，融合各種音樂元素展現多元曲風；創作才女吳汶芳具穿透力的歌聲讓歌迷意猶未盡；人氣美聲天后梁文音溫柔細膩的情歌，令現場陶醉不已。

將軍吼演唱會壓軸天團玖壹壹帶來精采演出，讓演唱會現場氣氛嗨到最高點，也為「2017台南夏日音樂節─將軍吼」畫下完美句點。

(中時)