陪審、參審未定 林峯正：總統未跳票

上次總統是在2015年8月談話時有提到，就陪審及參審制，在全國司法會議詳盡討論，找出適合台灣人民的國情制度，總統就這部分並未有確定方向，是否算是跳票？司改國是會議副執行秘書林峯正說，這是議事規則的安排，成為的當然結果，這不能說是總統承諾跳票。

林峯正說，總統確實有提到，人民參與審判制度，確實要由司法國是會議討論，但是分組會討論後最後沒有達到結論門檻，兩種制度選擇都沒有達到門檻，依照議事規則，總結會議要討論的議案，是要在分組討論已經做成結論，若沒有做出結論，就不會在分組討論，因此，不是只有陪審或參審總結議案，沒有在總結會議討論，所有沒有在分組做成決議的案子都沒有進入總結，這是議事規則的安排，成為的當然結果，這不能說是總統承諾跳票。

他說，不過，雖然分組沒有做成決議，總統要推動人民參審制度的決心沒有改變，司法院會參酌國際經驗，讓「國民法官」盡快走進法庭。

此外，媒體提問，司法院院長被提名時，也提到陪審制與參審制的看法，你說比較頃向餐審制，若餐審制今天在你手中研擬，是否會出現陪審制的制度？

司法院長許宗力說，陪審或參審不同意見一直在角逐，目前會提出「國民法官」概念，讓人民直接參與審判，讓判決能夠接地氣，司法院會以權責機關的立場提出看法，這不是陪審制或參審制，會參考美國、日本、德國的要素，並會開放、參考外界意見，讓人民可以參與審判過程。

至於預算編列是否能落實會議中提到需要建置的機構？林峯正說，預算是未來改革能否落實關鍵問題，委員有再三考慮，但也認為這方向是要建立，所以涉及成立機構的決議文都用建請、研議，先去評估是否到位，文字處理有保持彈性。

(中時)