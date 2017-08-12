和平一號機順利併聯 下周六有望綠燈重現
尼莎颱風造成和平電廠電塔倒塌，使全台夏季供電受影響，更衍生限電危機。經濟部能源局表示，今日下午和平電廠一號機組目前已順利併聯升載供電，14日滿載供電「沒有問題」，至於二號機將於晚間10點左右進行測試，試圖讓兩部機組都能在14日順利供電。
經過連日搶修，和平電廠電塔臨時線昨日幾近完工，今日凌晨由此臨時線送電至電廠重新併網發電。能源局長林全能說明，目前一號機組發電量已達裝置容量的59.4%，進度比預期順利，因此下週一（14日）滿載供電應該沒問題。至於二號機組將於今晚10點至12點進行測試。
根據台電預測，下週二（15日）和平電廠兩部機組都可運轉發電，提供130萬瓩供電能力；不過林全能表示，會努力讓二號機在週一也能加入供電，倘若順利，14日和平電廠即能恢復滿載130萬瓩供電量，有助緩解限電危機。
據台電網站顯示，今日備轉率6.86%，預測週日為7.58%，都屬於供電吃緊的黃燈；而下週均為供電警戒的橘燈，週間平日尖峰供電能力，約在3762到3851萬瓩間；到了下周六，備轉容量率可望超過10％，再次回到供電充裕的綠燈。
(中時電子報)
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