62歲綠葉男星貪心賠上千萬身家 此生不敢再炒股

知名綠葉港星李國麟(右)與任達華是國小同學。(取自李國麟微博)

李國麟在《天龍八部》飾演鳩摩智。(取自李國麟微博)

62歲香港資深男星李國麟是許多港劇中知名的綠葉演員，在《天龍八部》、《宮心計》都可看見他的身影。出道40年的他，鮮少傳出負面傳聞，不過他其實也曾歷經低潮，在2002年金融風暴，因玩股票燒掉千萬港幣身家，令他痛到一輩子都不敢再買。

港媒日前披露李國麟當年炒股失敗的慘痛經歷，稱李國麟因為太貪心不懂見好就收，導致千萬身家輸光光，還倒欠銀行好幾百萬，友人勸他申請破產，但李國麟覺得這樣不好，最後選擇債務重組。

不僅變賣手中物業，李國麟甚至開始學唱歌，登台賣唱撈金，靠著4首歌《十一哥》、《舊歡如夢》、《沉默是金》、《問我》還清了百萬債務。如今再談起股票，李國麟坦言知道自己貪心，所以不敢再碰，一輩子也不會再買了，現在的錢都是紮紮實實靠自己賺來的。

(中時電子報)