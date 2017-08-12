沖繩民眾集會 要求美軍全面禁飛「魚鷹」
據共同社報導，日本沖繩縣（琉球）12日在首府那霸市奧武山公園舉行「縣民大會」，鑑於駐沖繩美軍普天間基地所屬新型運輸機「魚鷹」在澳大利亞近海發生墜機事故，大會認為該機是「非常危險的缺陷機」，通過了要求在日本國內全面禁止飛行的特別決議。
此次舉行「縣民大會」，旨在反對美軍普天間基地從沖繩宜野灣市遷至該縣名護市邊野古，主辦方發布數據稱約有4.5萬人參加。普天間機場所屬的「魚鷹」去年12月在名護市沿岸發生迫降，機體嚴重損壞。加之本月5日在澳大利亞近海的墜機事故，對其安全性的擔憂不斷增強。
沖繩縣知事翁長雄志呼籲阻止邊野古搬遷工程。他在致辭中強調，確信絕對無法在邊野古建設新基地。似乎是考慮到日本政府4月25日在邊野古沿岸啟動了填埋工程第一階段的護岸施工，他表示「我將負責任地決定」撤回由前知事發出的填埋許可的時期。
對於「魚鷹」接連發生事故，翁長稱「這正是縣民所恐懼的情況，我感到無比氣憤。但只要美軍稱運用上有需要，（中央政府）馬上就會退讓」，批評了日本政府同意「魚鷹」重啟飛行的決定。
大會還通過宣言，對在沖繩「魚鷹的低空飛行訓練逐漸日常化，墜機的危險性擴至沖繩全境」表示強烈擔憂。鑑於美軍還強行開展傘兵空降訓練，宣言強調「縣民在生活中切實感受到的現實與減輕基地負擔相距甚遠」。
在此基礎上，大會表示決心「全力支持」翁長提起訴訟，要求喊停在邊野古建設代替設施。沖繩縣政府7月24日向中央政府提告，以在設有漁業權的水域實施破壞海底岩石等作業必須獲得知事頒發的許可為由，要求停止施工。
(中時)
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