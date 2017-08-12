濟南網賽》1周兩冠! 盧彥勳挑戰賽第29冠入袋

盧彥勳濟南挑戰賽單打封王。(盧威儒提供)

週日才在成都挑戰賽笑納本季第2冠，「挑戰賽之王」我國網球一哥盧彥勳，12日濟南挑戰賽男單決賽，只花60分鐘6比3、6比1擊敗立陶宛貝蘭基斯（Ricardas Berankis），勇奪單周第2冠，同時生涯第29座挑戰賽金盃。

盧彥勳自成都網賽起打出10連勝氣勢，連續兩周都開紅盤。11日準決賽雖然耗費近2個半小時才以3盤逆轉日本添田豪，但大會頭號種子盧彥勳，決賽未見疲態。

盧彥勳濟南挑戰賽單打封王。(盧威儒提供)

面對準決賽因對手棄賽，不費吹灰之力挺進冠軍戰的貝蘭基斯，盧彥勳首盤盤末就率先破發連下3局，6比3拿下。第2盤台灣一哥沒再給貝蘭基斯機會，連破對手兩個發球局，直落二輕鬆帶走勝利。

(中時電子報)