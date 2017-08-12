濟南網賽》1周兩冠! 盧彥勳挑戰賽第29冠入袋
週日才在成都挑戰賽笑納本季第2冠，「挑戰賽之王」我國網球一哥盧彥勳，12日濟南挑戰賽男單決賽，只花60分鐘6比3、6比1擊敗立陶宛貝蘭基斯（Ricardas Berankis），勇奪單周第2冠，同時生涯第29座挑戰賽金盃。
盧彥勳自成都網賽起打出10連勝氣勢，連續兩周都開紅盤。11日準決賽雖然耗費近2個半小時才以3盤逆轉日本添田豪，但大會頭號種子盧彥勳，決賽未見疲態。
面對準決賽因對手棄賽，不費吹灰之力挺進冠軍戰的貝蘭基斯，盧彥勳首盤盤末就率先破發連下3局，6比3拿下。第2盤台灣一哥沒再給貝蘭基斯機會，連破對手兩個發球局，直落二輕鬆帶走勝利。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。