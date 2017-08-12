高溫衝擊　工人體溫飆至43.9度險送命

三總醫療團隊全力搶救中暑的工人。（朱柏齡提供）

中暑工人體溫一度飆至43.9度，情況相當危急。（朱柏齡提供）

天氣持續酷熱，若不做好防曬，當心有性命危險！一名59歲工人日前在烈日下工作，因中暑而昏迷，送到醫院急救時，不僅體溫高達43.9度，昏迷指數更僅剩3，經醫療團隊搶救4天才僅回一命，但大腦功能恐已受損，背部、四肢更在昏迷倒下時，遭高溫的柏油地燙傷，全身有40％面積燒燙傷。

收治該病例的三軍總醫院中暑防治中心主任主柏齡說，該男子在本周一上工時，因受不了酷熱天氣而昏倒、於上午11點被送往醫院急救，為了替他降溫，醫療團隊出動3隻大電扇、全身沖水，同時冰敷鼠蹊部、腋窩和頸部，但患者體溫一度飆到43.9度，逼近已故陸軍下士洪仲丘的44度，讓大家暗叫不妙「可能回不來了」，所幸在1小時後，體溫終於降到38.5度，立刻轉往加護病房繼續急救，但依舊昏迷不醒且無尿液，仍未脫離險境。

醫療團隊持續急救到隔天凌晨3點，患者終於恢復意識，再經約2天的治療，終於拔管、脫離險境，轉往整形外科去治療因昏倒、被高溫柏油地燙傷的背部和四肢。但朱柏齡強調，因為體溫過高，大腦恐已遭到破壞，故患者呈現目光呆滯、反應較慢的狀態，至於是否為永久性傷害，仍要時間觀察。

朱柏齡說，根據美國的研究發現，當「體溫減去40，再乘上持續的分鐘，若超過60，死亡率會大幅高於常人」，例如體溫42度的患者，若高溫持續不退超過30分鐘，將有極大的死亡風險，以這名患者為例，因為數字遠超過60，所以情況可說是凶險萬分，能救回來真的是「感謝上帝」。

朱柏齡提醒，未來一周仍可能持續高溫，戶外工作者應特別注意，除了量力而為、做好防曬且多補充水分，一旦出現出現頭暈、噁心、嘔吐、呼吸心跳加快等症狀，就要馬上躲至陰涼處補水休息。

(中時)