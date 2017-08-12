荒腔走板 中信遭統一獅海電

統一獅洋投布魯斯主投6局被安打5支，送出9K無失分，奪下勝投與單場MVP。

前10戰吞下2勝8敗的中信兄弟，今(12)日對統一獅之戰投打表現荒腔走板，全場計被擊出18支安打、保送11人、外加吞下11K，終場以7比15吞下4連敗，獅隊則拿下平本季最多5連勝，且第2場攻下單場最多得15分，這兩戰對手都中信兄弟。

中信兄弟此役派出肯恩、王則鈞、汪忠誠、林煜清、楊志龍與吳哲源6位投手，全場被擊出18支安打，總共送出11次保送，只有後援0.2局的王則鈞與救援0.1局的吳哲源沒有失分紀錄，不過，王則鈞面對6位打者，送出4次保送，4局上失去的3分數都記在前任投手肯恩身上。

中信兄弟此役投手群放火，火力也遭封鎖，與獅隊先發洋投布魯斯交手6局，僅擊出5支安打，還吞下9K，雖7局下對傅于剛及王玉譜2位投手攻下5分，9局下再追回2分，還是彌補不了此役被18支安打與11次保送大失血，終場慘輸8分落敗。

統一獅強打蘇智傑，向世大運中華隊報到前夕轟出生涯首支「滿異炮」。(圖：統一獅提供)

明天向世大運中華隊報到的蘇智傑，8局上擊出生涯首支「滿貫炮」，預告將在世大運助中華隊爭奪金牌。

(中時電子報)