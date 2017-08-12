北韓戰雲起？ 當地陸客仍絡繹不絕

當前美國與北韓局勢緊張，但外媒報導，目前仍有大批陸客赴北韓旅遊，報導認為，此現象除了反映中國微妙處置安理會對北韓的制裁決議，也顯示陸客不認為北韓會有戰事。

法廣引述自由亞洲報導，稱目前仍有大批陸客赴北韓，山西日前還開通赴平壤的旅遊包機航線。有評論指出，中國對本國公民赴北韓旅遊的態度，反映了中國對聯合國對北韓制裁決議的態度，也反映出中方官民均認為美國近期不會對北韓動武。

路透11日報導，每天早上，仍有大批陸客經過中朝邊境的丹東邊檢站到北韓旅遊。北韓邊境一側有數十輛大巴等候，帶陸客去新義州一日遊，或者帶陸客為期一星期的觀光行程，參觀包括平壤在內的北韓主要城市。

山西開通的這4條出境包機航線，在山西省各大旅行社均可報名出遊。而且，四大包機航線往返均為日間飛行，適合老人兒童出遊。

報導引述一名來自杭州的陸客徐娟（音譯），她此行是與親友出遊，因為對北韓人的生活方式感到好奇；另名不願透露姓名，來自吉林的50多歲的男子表示，他到北韓是出於懷舊，想看看這個貧窮的國家，就像自己年輕時的中國。

(旺報)