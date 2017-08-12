《時來運轉》洋基菜鳥頂沙胖 碰上K神難過關

美聯投手三冠王賽爾（左）將於周一上午8時先發對決洋基代班菜鳥蒙哥馬利。（美聯社資料照）

洋基12日以5比4斬斷死敵紅襪近來的8連勝，與美東龍頭的落後差距追近至3.5場，卻又發生左投沙巴西亞（CC Sabathia）因膝蓋發炎免戰的狀況，甫下放3A的菜鳥左投J.蒙哥馬利（Jordan Montgomery）又被拉回大聯盟，台灣時間周一上午8時將在全美直播對決紅襪「三振王」賽爾（Chris Sale），前景堪憂。

洋基在731大限前補進先發投手葛瑞（Sonny Gray）、J.賈西亞（Jaime Garcia），5人輪值已滿，在上周蒙哥馬利對印地安人先發5局失1分後，宣布下放這位菜鳥左投，計畫9月擴編在讓他歸隊，將本季的總投球局數控制在180局以內。

洋基左投沙巴西亞(右)因膝傷進入10日傷兵名單。(美聯社資料照)

然而人算不如天算，因為沙胖進了10日傷兵名單，蒙哥馬利被下放不到1周又回到大聯盟，而且任務就是ESPN《周日棒球夜》的全美直播重頭戲，對上他只在1個月前碰過1次，先發4局失3分的美東王者紅襪。

紅襪本來就不好惹，何況對手是所有打者都不想面對的左投賽爾，目前勝投、自責分率、三振都是美聯的「投手三冠王」，三振更是本季迄今唯一達200K者。

賽爾上一次遭遇洋基，送出13張老K。上周三對光芒也投出13次三振，為本季第15次單場三振達雙位數，為2002年藍迪強生（Randy Johnson）以來的最多紀錄。代班菜鳥對上紅襪K神，布朗克斯轟炸機只怕凶多吉少。

(中時電子報)