《時來運轉》洋基菜鳥頂沙胖 碰上K神難過關
洋基12日以5比4斬斷死敵紅襪近來的8連勝，與美東龍頭的落後差距追近至3.5場，卻又發生左投沙巴西亞（CC Sabathia）因膝蓋發炎免戰的狀況，甫下放3A的菜鳥左投J.蒙哥馬利（Jordan Montgomery）又被拉回大聯盟，台灣時間周一上午8時將在全美直播對決紅襪「三振王」賽爾（Chris Sale），前景堪憂。
洋基在731大限前補進先發投手葛瑞（Sonny Gray）、J.賈西亞（Jaime Garcia），5人輪值已滿，在上周蒙哥馬利對印地安人先發5局失1分後，宣布下放這位菜鳥左投，計畫9月擴編在讓他歸隊，將本季的總投球局數控制在180局以內。
然而人算不如天算，因為沙胖進了10日傷兵名單，蒙哥馬利被下放不到1周又回到大聯盟，而且任務就是ESPN《周日棒球夜》的全美直播重頭戲，對上他只在1個月前碰過1次，先發4局失3分的美東王者紅襪。
紅襪本來就不好惹，何況對手是所有打者都不想面對的左投賽爾，目前勝投、自責分率、三振都是美聯的「投手三冠王」，三振更是本季迄今唯一達200K者。
賽爾上一次遭遇洋基，送出13張老K。上周三對光芒也投出13次三振，為本季第15次單場三振達雙位數，為2002年藍迪強生（Randy Johnson）以來的最多紀錄。代班菜鳥對上紅襪K神，布朗克斯轟炸機只怕凶多吉少。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。