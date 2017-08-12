林智平敲4打點奪MVP 擺脫今年不順

林智平今面對富邦悍將，單場打下4分打點，率球隊奪下勝利，也獲得單場MVP。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿內野手林智平，今球隊與富邦悍將交手時，在關鍵滿壘時刻擊出清壘的深遠安打，單場5打數2安打，為球隊打下4分打點，拿下單場MVP，擺脫今年的不順，他賽後眼泛淚光表示，自己沒有放棄。

林智平今年球季初，因為談約不順，讓他缺席熱身賽，5月受訪時他曾談到，當時的確有受到影響，沒有這麼融入在春訓當中；這幾場比賽終於逐漸找回打擊手感，他說，這幾場感覺有比較好，所以上去的時候就是積極攻擊，打下4分打點也追平生涯最多，他表示，沒有注意到。

去年打下生涯年，今年卻陷入大低潮，林智平回應，之前的揮棒軌跡，讓自己的擊球面積比較窄，最近不管教練還是隊友都有提醒，所以也慢慢修正，逐漸有收到好效果。

林智平也坦言，這段期間心情其實滿難受的，因為的確合約問題，讓自己受到影響，好在沒有放棄，下半球季會繼續努力，把自己該有的表現打出來貢獻球隊。

(中時電子報)