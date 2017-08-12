亞洲盃男籃》不敵澳洲長人陣 中華隊又輸40分
前役慘敗日本38分的中華隊，12日在亞洲盃男籃最後1場預賽，遭遇平均身高200公分的澳洲，中華隊無論身材高度或經驗都輸對方一截，最後50比90慘敗，預賽1勝2敗、D組第3晉級，12強淘汰賽對手可能是地主黎巴嫩。
中華隊總教練周俊三做出先發調整，改用周伯勳取代吳岱豪先發，畢竟中華隊身材確實輸澳洲一截，不過劉錚相當爭氣包辦中華隊開賽前7分，搭配人盯人防守奏效，中華隊首節還能緊咬比分不放，首節結束，中華隊14比22落後。
賣命防守的代表就是犯規麻煩，上半場還沒打完，蔣淯安、周儀翔與呂政儒各有2犯，吳岱豪更有3犯，難免防守開始綁手綁腳，讓澳洲趁機拉開領先差距，一度領先到20分以上，上半場結束，澳洲45比23大幅領先。
來到下半場，劉錚雖馬上表演擅長的抄截快攻，且漂亮灌籃取分，卻沒法改變場上氛圍，澳洲持續發揮高度優勢，更用密不透風的壓迫防守，讓中華隊進攻不斷受阻，打完前3節，中華隊仍以36比65落後，大勢提前底定。
到了第4節，澳洲持續賣高，更不打算給中華隊任何喘息機會，領先差距一度擴大到40分以上，不過周俊三沒放過能跟世界籃球強權交手的大好磨練機會，仍讓劉錚、蔣淯安等主力打到最後2分多鐘才換下休息。
劉錚攻下全隊最高17分，周儀翔也有12分，不過身材上的明顯差距，完全展現在籃板、罰球兩項數據上，中華隊全場22籃板，剛好只有澳洲一半，中華隊2罰中0，反觀澳洲罰17中15，中華隊更出現誇張的25失誤。
(中時電子報)
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