老鐵工成文物收藏家 日據照片見證汐止歷史

汐止老鐵工姚添進從事修繕房屋工作，多年來蒐集超過千件民眾丟棄的日據時期照片、文書，見證汐止歷史興衰。（李其樺攝）

汐止老鐵工姚添進從事修繕房屋工作，多年來蒐集超過千件民眾丟棄的日據時期照片、文書，見證汐止歷史興衰。（李其樺攝）

姚添進蒐藏日據時期汐止照片超過上百張，舉凡街道、神社、公學校等完整記錄當時庶民生活樣貌。（李其樺攝）

姚添進另一種主要收藏為早期文獻，從清朝至日據時期的地契、婚姻契約、買賣兒女等民間文書及官方手稿皆妥善收藏，成為學者重要考據資料。（李其樺攝）

汐止老鐵工姚添進從事修繕房屋工作，多年來蒐集超過千件民眾丟棄的照片、古早生活用品，其中包含已絕版的日據、民國初年照片和地契文書皆保存完好，多次獲公家單位邀請參展，也成為汐止歷史最佳見證。

姚添進今年57歲，從軍中退伍後從事鐵工至今已超過30多年，粗曠的外表下無人知道他另一個身分，還是汐止在地知名的文物收藏家。

姚添進說，90年代員山子分洪道尚未完工，汐止屢遭颱風侵襲淹水，房屋泡湯不計其數，當時他替民眾搭建臨時鐵皮屋，順便處理民眾丟棄的損壞家當，從中發現不少汐止老照片，覺得丟棄可惜，便帶回家收藏，自此開啟他與文物的不解之緣。

十餘年來姚添進利用修繕房屋工作，向民眾蒐集或購買二手文物，收藏文物種類豐富，舉凡照片、文書、印鑑及古早生活用品應有盡有，共超過數十種、上千件文物陳列家中，有如一座小型文史博物館。

其中姚添進收藏的照片，包括日據時代公學校師生合影、在地仕紳合照、汐止神社活動照等，這些絕版老照片，完整記錄日據時期汐止真實生活樣貌，多次獲區公所邀請參展。

除了照片，早期文書也是姚添進主要的收藏品，從清朝至日據時期官方文書、民間土地買賣、婚姻契約書、買賣兒女、妓女證等皆集冊妥善保存，不僅完整記錄當時官方政策及庶民生活，中研院將姚蒐集的照片、文獻掃描成冊，成為重要文史考據資料。

姚添進表示，希望未來汐止能夠有真正機能健全的文化展覽館，屆時考慮捐出所有收藏，公開讓民眾一同見證珍貴的歷史紀錄。

(中時)