邊境尚未開戰 坦克大賽印度慘輸中國大陸

莫斯科坦克大賽，中國大陸隊（由前至後）與印度、伊朗、委內瑞拉同場較勁。（圖／取自鳳凰網）

中國大陸派出96B坦克參賽。（圖／取自新浪網、央視）

印度坦克在爬坡道上拋錨。（圖／取自鳳凰網）

印度參賽的T-90坦克。（圖／取自新浪網）

中國大陸和印度在邊境洞朗的對峙尚未大打出手，雙方卻先在俄羅斯舉行的軍事比賽中比劃，結果是大陸的坦克勝出。

根據中央社綜合大陸媒體報導，這場坦克大賽在俄羅斯首都莫斯科附近舉行，由中國大陸、印度、伊朗和委內瑞拉4國角逐。賽道長4公里，每個代表隊的3組乘員先後使用同一輛坦克，每組乘員進行4圈比賽，共12圈48公里，以及射擊24個目標，通過120個障礙。

報導表示，中國大陸隊使用了96B坦克，初期有些不順，但後來以101分03秒的成績衝過終點，奪得小組第一名。96B坦克是大陸的主戰坦克之一，是96型坦克的改進型，火炮同樣是125mm滑膛炮，有穿甲彈等。但目前大陸軍方以99式坦克較為先進，其中99A坦克剛在朱日和閱兵上出現過。

印度方面使用了T-90坦克的衍生型號T-90S。T-90S主戰坦克一開始還能夠正常進行比賽，之後發生了重大故障，拉替的第2輛備用車也有問題。到了第3輛坦克，火炮疑似不行，印度只好退賽。有報導稱印度在中印邊境部署了大量T-90型坦克。

大陸媒體酸，T90是印度裝甲部隊賴以維持紙面戰力的肥皂泡沫，而將這種問題叢生的坦克貿然推向公開比賽就等於自己親手將它砸破。

(中時電子報)