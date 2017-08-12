火力加強繼續烤 吳德榮：下周一至三超級熱
番薯還要繼續烤！未來一周受太平洋高壓影響，全台各地天氣仍維持晴朗炎熱，甚至在下周一、二火力還會更強，大台北地區及桃園地區因太平洋高壓及華南暖空氣移入台灣上空，有機會出現37度以上高溫！
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，由於熱帶大陸氣團平流至北部的熱空氣與昨天類似，這個周末（12、13日）北台灣最高溫約37度左右；下周一（14日）至周三（16日）熱帶大陸氣團平流更強的熱空氣至東海、北台灣一帶，大台北地區將再度挑戰38度以上的高溫！
吳德榮表示，下周四（17日）至周六（19日），酷熱的天氣才會略減。熱帶大陸氣團逐漸向北撤，熱帶海洋氣團向西伸展，因海洋氣團在洋面上有蒸發吸熱的作用，氣溫較大陸氣團低，故移入時會使高溫微幅下降2、3度，不過仍是夏季型天氣。
吳德榮說，未來一週各地天氣大多晴朗，僅午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。提醒民眾防紫外線，多補充水分，當心別中暑。
(中時電子報)
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