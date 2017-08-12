房客拿手機打國際電話免錢！再送4G網路吃到飽

台北西華飯店和台北萬豪酒店引進handy.手機讓房客帶出房門，享受國際電話打到飽、4G網路吃到飽。（圖／台北萬豪酒店提供）

出國旅遊時，為避免貴到嚇人的國際通話費，大部分遊客都會額外花錢，申請國外網路或租借wifi機以便聯繫，現在台北西華飯店和台北萬豪酒店的房客沒有這問題啦！兩家飯店今年與handy.手機合作，讓房客入住期間免費帶handy.手機出門，無限撥打台灣和國際電話，包含中國大陸、香港、美國、日本、南韓、新加坡(西華)、馬來西亞(萬豪)，還有4G行動數據無限上網，將台灣飯店的免費服務提升到更高層次。

兩家飯店引進的handy.手機為Sharp M1機型，有1300萬畫素相機、5.5吋螢幕，和32GB使用空間，內建的「LUXOS」旅遊指南讓房客掌握台北當地最新飲食、購物、玩樂的旅遊資訊，也可以快速撥打飯店客服，或和客房handy.手機互撥。每支手機都有專屬號碼，所以也能當作台灣當地的行動電話使用。台北西華飯店房價目前最低一晚約5000元起，台北萬豪酒店則約7000起，handy.手機在兩家飯店的每種房型都會提供。

(中時)