房客拿手機打國際電話免錢！再送4G網路吃到飽
出國旅遊時，為避免貴到嚇人的國際通話費，大部分遊客都會額外花錢，申請國外網路或租借wifi機以便聯繫，現在台北西華飯店和台北萬豪酒店的房客沒有這問題啦！兩家飯店今年與handy.手機合作，讓房客入住期間免費帶handy.手機出門，無限撥打台灣和國際電話，包含中國大陸、香港、美國、日本、南韓、新加坡(西華)、馬來西亞(萬豪)，還有4G行動數據無限上網，將台灣飯店的免費服務提升到更高層次。
兩家飯店引進的handy.手機為Sharp M1機型，有1300萬畫素相機、5.5吋螢幕，和32GB使用空間，內建的「LUXOS」旅遊指南讓房客掌握台北當地最新飲食、購物、玩樂的旅遊資訊，也可以快速撥打飯店客服，或和客房handy.手機互撥。每支手機都有專屬號碼，所以也能當作台灣當地的行動電話使用。台北西華飯店房價目前最低一晚約5000元起，台北萬豪酒店則約7000起，handy.手機在兩家飯店的每種房型都會提供。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。