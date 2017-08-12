新北展望同心會物資送愛 救濟邊緣戶
不忍經濟弱勢民眾限中央法令求助無門，汐止一群上班族、退休民眾成立新北市展望同心會，定期贈送愛心物資和居家訪視關懷經濟邊緣戶，集結眾人微薄的力量，釋出最大的社會關懷，未來將持續幫助邊緣戶重新自立。
新北市展望同心會2015年成立，以服務關懷經濟弱勢民眾為宗旨。理事長張鳳英表示，當時從金融業退休後，觀察到汐止有許多經濟弱勢家庭需要幫助，於是找到在地數十名理念相同的成員，成立協會從事社會公益活動。
去年起展望同心會透過定期居家訪視、每月1次發放愛心物資及慰問金，無償幫助汐止、基隆共15戶邊緣戶；今天上午協會在汐止崇德里活動中心發放物資，不少志工出席與邊緣戶互動，場面溫馨感人。
張鳳英說，這些邊緣戶當中，扣除4戶為獨居老人外，其餘部分為單親家庭，獨自背負奉養子女、長輩重擔，加上中央法規限制，只要家人持有不動產，或戶籍在人不在籍，即使有實際經濟困難也難通過中低收認證。
有鑑於此，張鳳英和夥伴除透過實際物資幫助弱勢家庭，也定期舉辦心靈課程，幫助這些弱勢民眾敞開內心，與鄰里建立良好互動，減少因為經濟困難衍生後續社會問題。
(中時)
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