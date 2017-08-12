世大運報到前夕 陳明軒單場保送創新高

陳明軒今面對Lamigo桃猿，僅投3.2局就因隊友失誤，加上自己投出7次保送，失8分僅3分自責分退場。(富邦提供)

富邦悍將投手陳明軒，明將與世大運中華隊報到，今報到前夕面對Lamigo桃猿，卻出現控球亂流，僅投3.2局，投出7次保送，創下個人新高，加上隊友守備發生失誤，單場失8分吞敗。

陳明軒明將與世大運中華隊報到，也預計在22日扛下中華隊先發在預賽對上捷克，不過今在去報到前的最後一戰，陳明軒遇上控球問題，在第4局一口氣投出4次保送，總計3.2局就投出7次保送，創下生涯新高。

加上隊友發生失誤，陳明軒單場失8分僅3分自責分，吞下本季第4敗，他也預計22日扛下中華隊預賽第二戰先發，將迎戰捷克，盼能回穩投出好成績。

(中時電子報)