海峽兩岸節能環保論壇 總投資額55.8億元人民幣

新華社報導，第4屆海峽兩岸節能環保論壇今（12）日於安徽馬鞍山市舉行，來自海峽兩岸節能環保領域的專家學者和企業代表約有5百多人參加。論壇上，還舉行簽約儀式，內容涉及節能環保、裝備製造等11個項目，總投資額55.8億元人民幣。

報導援引全國台企聯常務副會長謝智通談話表示，當前節能環保可持續發展是全世界發展的趨勢，中國台資企業也要轉型升級，融入當地發展。

台灣環境永續發展基金會董事長陳龍吉指出，過去，台灣也曾面臨環境污染的問題，經過3、40年的努力，台灣的環境得到了極大的改善，在節能環保領域積累了豐富的經驗。他建議，適時建立兩岸環境保護合作機制，在更多節能環保領域展開合作。

國台辦經濟局局長張世宏表示，兩岸節能環保領域互補性強，台灣在該領域起步較早，技術先進，大陸擁有廣闊的市場需求。希望兩岸節能環保產業發揮各自優勢，共同做大做強。

此外，報導指出，馬鞍山市是中國大陸首個全產業、全領域承接台資轉移轉型的「海峽兩岸產業轉型轉移示範基地」，設有海峽兩岸節能環保產業合作園、台灣農民創業園等。

張世宏指出，近年來，台商投資出現新的趨勢，馬鞍山就是典型代表。張世宏說，台商投資領域正從傳統的勞動力密集型產業轉向高新技術產業和現代服務業，金融、節能環保、半導體和精密機械等都是台商重點投資領域。此外，投資地域也從東部沿海向中西部轉移。今年上半年，安徽在大陸吸引台資總計排名全國第4，中部第1位。

(工商)