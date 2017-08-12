阿妹高雄開唱 一句話酸爆台北小巨蛋
天后張惠妹演唱會「烏托邦2.0慶典」今(12日)晚在高雄準時開唱。這是她睽違4年多重回高雄，也是出道20週年的特別演出，阿妹心情緊張，在演唱會也特地向高雄市長陳菊說出真心話「高雄巨蛋真的很堅固」，一句話酸爆台北小巨蛋的震動條款。
阿妹2年前在台北舉辦「烏托邦」演唱會，收到小巨蛋主場館屢約聯繫單，表示小巨蛋周邊住家震動嚴重，要求改善取消演唱招牌曲「三天三夜」，消息傳出一度引發熱議。
據壹週刊報導，阿妹今晚在高雄演唱會上，就有感而發地感謝高雄巨蛋能讓演唱會內容完整呈現，甚至還對陳菊說出真心話「高雄巨蛋真的很堅固」，令全場上萬歌迷不禁會心一笑。
(中時電子報)
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