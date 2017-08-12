中視周日《改變的起點》訪羅大佑 談女兒秒變慈父

羅大佑發行《家III》新專輯，接受《改變的起點》專訪。（中視提供）

曾締造華語歌壇傳奇的音樂教父羅大佑，睽違13年再度發行《家III》新專輯。日前接受中視周日（8月13日）晚間10點播出的《改變的起點》專訪，他回憶起自己選擇走音樂之路之初，足足有10年在醫師與音樂人的身份擺盪，直到獲得父親肯定，才在身分證職業欄寫上「作曲」。

相較於過去憤青及冷酷形象，羅大佑提及5歲女兒的居家生活，立刻秒變慈父，直說女兒徹底改變了他，使他活得「像個正常人！」

羅大佑當年以《鹿港小鎮》、《戀曲1980》等歌，成為台灣家喻戶曉的歌手，在香港朋友的鼓動下，放棄高薪的醫師工作，帶著破釜沉舟的決心赴香港樂壇發展。

剛開始到香港時，羅大佑因為不會說廣東話，曾遭到排斥，他只能以製作電影配樂謀生；為節省支出，羅大佑跟當時的香港歌手泰迪羅賓合租錄音室，一邊擺了4、5個榻榻米，不到2坪的空間就當臥房。

不當醫師，曾讓羅大佑的父親不諒解，歷經10年才終於到父親及自我的肯定。他笑說，「有一次我爸從日本觀光，搭機回到台灣機場，海關要檢查他的行李，他就跟海關說：『我是羅大佑的爸爸，你還要查嗎？』」沒想到海關真的就沒查父親的行李，這個小故事，也讓羅大佑發現一件事：「父親還是以這個…以我這個不肖子為傲的。」

羅大佑2010年與現任妻子李伊玲Elaine結婚。提及5歲女兒出生，他立刻變成慈父：「寫《家III》那個時候，其實正好是我們決心最大，想做試管嬰兒，要把她做出來的時候……想替自己成立一個家庭的願望是很強烈的。」

當爸爸之後，羅大佑常歷經孩子生病的「虛驚」，或為了幫女兒挑選「哪個公主好看」而中斷音樂創作，但他驕傲且開心的說：「女兒出生到現在，改變了我的作息狀態…我終於比較像個正常人了！」

(旺報)