聖陶沙旋轉瞭望塔半空故障 乘客全員安返地面

新加坡普受歡迎的旅遊勝地聖淘沙的旋轉瞭望塔Sky Tower，12日晚間在半空中發生故障，新加坡民防部隊隨即著手援救受困的數名乘客。至晚間9時45分許，旋轉塔已藉機械方式降返地面，幸無人員傷亡。

星國民防部隊稍早前在臉書貼文指出，聖淘沙擁有360度視角的旋轉瞭望塔Sky Tower，於12日晚間約7時10分發生事故，民防人員正與負責管理旋轉瞭望塔的業者，合作拯救受困的數名乘客。

(中時)