故宮于右任鬧雙胞 明日定雌雄！

資深主播戴忠仁。(戴忠仁提供)

台北故宮博物院此刻正在展出「自然生姿態 : 于右任書法特展」，不久前曾有人踢館指出故宮所展出的于右任「正氣歌」是贗品，各界熱議一時。節目《國寶檔案》主持人戴忠仁今(12日)指出，故宮所展的于右任書法「寧靜以致遠」是「二手真品」,一手真品明天下午在台北公開拍賣。

故宮展出的于右任作品。(戴忠仁提供)

明日市場拍賣的于右任真品。(戴忠仁提供)

戴忠仁說，他所謂的「二手真品」在業內的行話是「二揭」，這是指書法家在創作時，所採用的宣紙可能是雙宣紙，有些會因為年代久遠，使宣紙部分剝離變成兩層，而底下一層因為筆墨滲透仍然會留下字跡。

如同我們以鋼筆寫字，若紙張太薄、墨水太濃，也會在下一頁留下字跡，也有可能裝裱的行家利慾薰心，刻意將大名家雙宣紙的作品剝成兩張，留下底層據為己有，一般人看不出所以然，就可以把這二揭書法作品待價而沽，因此戴忠仁稱這種「二揭貨」為「二手真品」。

雖然看似雙胞胎,但這和作品第一層主宣紙所呈現的痕跡與色澤會有明顯不同，買家如果功力不足就會錯把甚二揭當成原版正貨，兩者的價值和價格也不可同日而語。

故宮在出版品介紹于右任「寧靜以致遠」時,也評論這件作品于右任的收尾轉折不夠理想，戴忠仁說顯然台北故宮的高手有慧眼已經看出詭異的端倪，而正貨真品明天就在台北華山文創園區由沐春堂進行拍賣。由照片比對，乍看兩者一樣，細看就會發現拍品的收尾墨跡完整有力，如果看過兩者的實物，更容易區分出故宮展品的色澤是較黯淡的。

戴忠仁表示曾看過原件與二揭的夾宣之作都是同一收藏家的藏品，讓他大開眼界也學習不少，明天的拍賣將是市場的真實考驗。他鼓勵大家買不買沒關係，去看實物再去故宮參考比對，把握這難得的機會教育必定獲益良多。

由於市場對于右任的書法十分看重，加上二揭作品已經成為故宮典藏品，于右任的夾宣的正版真品出現在公開市場，這恐怕是百年歷史中很難見到的，因此戴忠仁預判明(13日)會出現廝殺競標的場景。

(中時電子報)