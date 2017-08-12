關島防北韓彈襲如防颱

北韓揚言瞄準美國領土關島發射洲際彈道飛彈，關島當局不敢掉以輕心，以不輸防颱的規格全力應戰，上周五向居民發送傳單，傳授防範飛彈來襲的避難須知。

關島民防局周五發布一份名為《因應即將來臨的導彈威脅》（Preparing for an Imminent Missile Threat）的避難須知，以協助當地居民面對北韓飛彈攻擊的威脅，做好萬全準備。

關島國土安全部預估，一旦平壤對準關島發射飛彈，約有14分鐘的預警反應時間。據北韓國營媒體報導，預警時間將近18分鐘。

這份傳單警告民眾，「千萬別直視爆炸閃光或火球，這會讓你眼睛失明」。萬一飛彈攻擊時受困在戶外，「要平躺在地上，掩護你的頭部」。

避難傳單也指導民眾如何避免幅射汙染，若不幸發生核爆，應褪去身上衣物，用塑膠袋密封好。以大量肥皂、洗髮精與清水沖洗全身，但切勿使用潤髮乳，這會讓幅射物質黏在頭髮上，也不要抓皮膚或是搓洗。

儘管平壤恫嚇將在幾周內彈襲關島附近海域，美國並未因此升高關島的警戒層級。關島總督卡爾沃（Eddie Calvo）指出，為抵擋颱風侵襲，島上多為水泥與強化鋼筋建築，但他也坦承若遭到核彈攻擊又另當別論。

(工商)