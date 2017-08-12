管制交通惹民怨 空軍官校臉書遭留言洗版

空官12日開放營區參觀，未料因規劃動線差，惹得民怨四起，臉書專頁遭留言洗版。(翻攝臉書)

民眾狂酸空官規劃能力不如大學生。(翻攝臉書)

為慶祝空軍814空戰勝利80周年，岡山空軍官校今(12)天舉辦營區開放活動，本是一樁好事，未料惹來一堆民怨，首先是交通規畫缺失，民眾等不到接駁車，以致錯過飛行秀，氣得直接打道回府，連營區周圍居民也因受交通阻塞回家路迢迢，痛罵空軍擾民，紛紛上到空軍官校臉書粉絲專頁留言洗版，怒嗆：「校長可以下台換人了」。

空軍官校近年因AT-3教練機墜機飛行事故頻傳，士氣低落，已有多年未辦開放營區，今年好不容易搭上慶祝空軍814空戰勝利80周年活動，民眾一睹國軍重振雄風，沒想到看到卻是空軍便宜行事，草率馬虎，令人大失所望。

最令人詬病，就是交通規畫一團亂，由於空官早已預估會有人潮湧進，從介壽西路、通校路周邊道路開始進行交管，不開放車輛進入。

民眾原本抱著迫不及待看表演的心情，一早前往接駁車指定地點本洲工業區候車，結果人潮大排長龍，空軍竟只安排2台接駁車接送，老人小孩等到快中暑，不少人等了2小時還坐不上車，因此錯過飛行秀，大呼空軍太誇張，氣得直接打道回府；不僅如此，連住在營區周圍居民都遭池魚之殃，停在自家門前的車輛，竟遭拖吊，還要忍受多日噪音，民怨沸騰。

空軍官校臉書今遭抱怨民眾發動洗版，不少人拿上個月海軍舉辦營區開放活動與空軍做比較，除了大讚海軍規畫動線好，接駁車派了10幾輛，10分鐘就上車，直言「差太多了」；還有人諷刺「這種規劃如果是帶兵打仗，還不如交給辦營隊的大學生」。

(中時)