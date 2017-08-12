北韓放話500萬人肉炮彈消滅美國 美軍回敬：今晚就能戰鬥
北韓與美國之間劍拔弩張、戰爭一觸即發，北韓官媒在周三(9日)發布消息，稱成千上萬北韓民眾日聚集在平壤的金日成廣場，表達對北韓領導人金正恩的誓死效忠，誓言要北韓青年勇士化為500萬人肉炮彈，讓美國從地球上完全消失。對此，美國總統川普轉貼台北時間11日美軍太平洋司令部的推文，指部署在關島的美國空軍B-1B轟炸機，已做好「今晚就戰鬥」的準備。
在北韓揚言將對關島動武之後，穿著白襯衫配紅領巾的大批北韓勞工，在廣場上高舉支持北韓軍隊的標語，並向金正恩致敬。平壤市青年組委員會第一書記文哲在金日成廣場集會上發表演說，指出北韓的青年勇士將誓死化為500萬發槍炮彈、500萬枚核彈頭，把可惡的美國從地球上完全消滅掉。
北韓勞動黨中央委員會書記金己男表示，美國已及其盟友以北韓試射洲際導彈為由，在聯合國對北韓施行制裁，是扼殺了北韓的主權、生存權和發展權；他還說道，是北韓核武威力過於強大，讓美國嚇壞了。金己男強調「某些鄰近國家丟棄起碼的正義和禮儀而盲目追隨美國，絕不能擺脫進一步加劇朝鮮半島局勢、危及地區和平與安全的責任。」
對於北韓的文攻武嚇，美國總統川普也在台北時間11日晚間發推文表示，若北韓不理智行動，軍事手段已上膛並蓄勢待發。幾個小時後，他又轉貼美軍太平洋司令部的推特貼文，指部署在關島的美國空軍B-1B轟炸機，已做好「今晚就戰鬥」的準備。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。