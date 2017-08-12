北韓放話500萬人肉炮彈消滅美國 美軍回敬：今晚就能戰鬥

美軍太平洋司令部11日的推特貼文稱，已部署在關島的美國空軍B-1B轟炸機，已做好「今晚就戰鬥」的準備(取自美國太平洋司令部推特)

北韓與美國之間劍拔弩張、戰爭一觸即發，北韓官媒在周三(9日)發布消息，稱成千上萬北韓民眾日聚集在平壤的金日成廣場，表達對北韓領導人金正恩的誓死效忠，誓言要北韓青年勇士化為500萬人肉炮彈，讓美國從地球上完全消失。對此，美國總統川普轉貼台北時間11日美軍太平洋司令部的推文，指部署在關島的美國空軍B-1B轟炸機，已做好「今晚就戰鬥」的準備。

在北韓揚言將對關島動武之後，穿著白襯衫配紅領巾的大批北韓勞工，在廣場上高舉支持北韓軍隊的標語，並向金正恩致敬。平壤市青年組委員會第一書記文哲在金日成廣場集會上發表演說，指出北韓的青年勇士將誓死化為500萬發槍炮彈、500萬枚核彈頭，把可惡的美國從地球上完全消滅掉。

北韓勞動黨中央委員會書記金己男表示，美國已及其盟友以北韓試射洲際導彈為由，在聯合國對北韓施行制裁，是扼殺了北韓的主權、生存權和發展權；他還說道，是北韓核武威力過於強大，讓美國嚇壞了。金己男強調「某些鄰近國家丟棄起碼的正義和禮儀而盲目追隨美國，絕不能擺脫進一步加劇朝鮮半島局勢、危及地區和平與安全的責任。」

對於北韓的文攻武嚇，美國總統川普也在台北時間11日晚間發推文表示，若北韓不理智行動，軍事手段已上膛並蓄勢待發。幾個小時後，他又轉貼美軍太平洋司令部的推特貼文，指部署在關島的美國空軍B-1B轟炸機，已做好「今晚就戰鬥」的準備。

(中時電子報)