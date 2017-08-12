回來了！脫隊兩周 和平電廠今正式修復併聯

搶修2周的和平電廠今完成電塔工程，電塔臨時線與和平電廠1號機連接測試正常，於今日中午12點31分開始併聯逐步升載，晚間已發出四分之三電力。緊接著2號機明天也要併聯，如果順利，周一即可滿載發電，遭尼莎颱風破壞的130萬瓩電力全數回歸。未來一周，台電供電預測為警戒橘燈，備轉率在5%以上。

經濟部能源局表示，和平電塔臨時線昨日(11日)完成第一回線，今日完成第二回線，發電機組測試進度均提前。1號機中午倂聯後，晚間發電功率已77%，超過四分之三機組容量。如果2號機明天併聯順利，預計下週一有機會滿載發電。

(中時)