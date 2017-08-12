中印談判破裂？ 印媒：4.5萬印度軍壓境準備戰鬥！

中印邊界局勢緊張，大陸駐藏部隊增派軍力前往可能爆發衝突區域預做部署。（取自中國軍網）

中印兩軍對峙近2個月，戰事一觸即發。印度軍方消息人士透露，中印軍方高級將領11日在納土拉（Nathu La）邊境舉行雙邊會談，但雙方談判破裂，印媒稱，截至12日凌晨，共4.5萬印軍進入高海拔地區，隨時準備投入戰鬥！

《印度時報》（Times of India）引述消息人士的話指出，這場中印軍方在邊境舉行的會談，因中國解放軍堅持印度先撤軍，導致雙方談判破裂。印度提出希望中國先把在洞朗地區的修築道路設備撤出，也未獲得中方同意。

消息人士說，印度軍方已把部隊調往錫金和阿魯納查省（Arunachal Pradesh）與中國交界的「作戰警戒區」。印度東北部各空軍基地，也保持高度警戒，並派戰機在空中巡邏。

印媒指，印度繼續低調而堅定地增兵，包括陸軍33軍第17、27和20山地師。每個師有官兵10000至15000人。第3軍和第4軍，分別下轄有各3個山地師或者步兵師，也向中印邊境推進。

(中時電子報)