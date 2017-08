《全球星期人物》黛妃一生的痛 最成功上位小三卡蜜拉

卡蜜拉和查爾斯婚禮。(美聯社)

卡蜜拉。(美聯社)

今年正值備受英國人民愛戴的黛安娜王妃逝世20周年,她和前夫查爾斯王子以及介入她們婚姻的卡蜜拉愛恨情仇也再次被大眾討論,再加上近期黛安娜王妃的錄音檔被電視台曝光成為紀錄片,她大談自己在丈夫查爾斯外遇卡蜜拉的心酸過程,也將查爾斯王子和卡蜜拉再次推上風口浪尖,同時也揭露了卡蜜拉成為的黛安娜一生的痛的事實,而卡蜜拉也在黛妃過世後,終於成功嫁進了皇室,如願以償地成為查爾斯王子的王妃,但至今仍被千夫所指,卡蜜拉至今仍努力在努力獲得外界對她的喜愛,期盼能憑此登上英國人民的王后之位,而非僅是靠偷情成功上位的小三的卡蜜拉伴妃殿下。

上個月剛迎接70歲大壽的康瓦爾公爵夫人卡蜜拉(Camilla),也是出生蘇格蘭貴族,讓外界議論紛紛的是被冠上「史上最強小三」的她,也有一個廣為人知的情婦祖先,那就是卡蜜拉的曾祖母艾莉絲‧ 克培爾(Alice Keppel)是愛德華七世(Edward VII)的情婦,據傳這也是卡蜜拉和查爾斯王子(Prince Charles)在相識之初的話題,卡蜜拉曾向查爾斯王子聊到:「我的曾祖母是你太祖父的情婦」,那時誰都沒想到歷史的輪迴也會再次轉到了這對在情史上最惡名昭彰的皇室夫妻身上。

卡蜜拉被扶正後並非想像的風光,度過一段人民厭惡她至極的時光,而作為繼承王位第一順位的查爾斯王子的妻子,因兩人鬧的人盡皆知的偷情史以及她離過婚的關係,她至今還只能當查爾斯王子的伴妃(Princess Consort)而非王妃,就連兩人結婚時卡蜜拉都只能放棄高調的白紗改穿絲綢長洋裝,並且堂堂一個威爾斯親王的新婚妻子也因伴妃的身分而沒能戴上皇冠,甚至在婚後理應繼承黛安娜王妃(Diana)所有頭銜的她,也不能使用「人民的王妃」最為人所知的頭銜 ─ 威爾斯王妃(Princess of Wales),改而使用康瓦爾公爵夫人(The Duchess of Cornwall)。

卡蜜拉和查爾斯婚禮。(美聯社)

當然卡蜜拉在當任查爾斯親王的情婦是應該早已想到會有這種窘境,過去她時常被譏諷為有著「兩倍於黛安娜的年齡、一半黛安娜的美麗」,外界看到的是查爾斯王子對她的執著,而傷害了一正值青春年華的少女的心,再加上身為媒體寵兒的黛妃被欺負,讓至今有許多人無法接受她,像是她在再婚後很長一段時間裡,在公開場合穿錯衣服、吃錯東西之類成為笑柄的新聞不斷,而且她因身材不如黛安娜般姣好也讓她最初害怕鏡頭,甚至不懂得王室規則,都被批像是一個無知的闖入者。

然而無論外界在怎麼不喜歡卡蜜拉,她雖沒有絕世美貌、優雅氣質,甚至不愛打扮、頂著亂蓬蓬的金髮和一口因抽菸而泛黃的牙齒,但不羈的個性及高超的社交手腕都讓年輕時的她讓不少貴族傾心,當然也包括了查爾斯王子。

和查爾斯王子認識之初卡蜜拉年僅23歲,卡蜜拉儘管已經和她的前夫安德魯‧ 帕克‧ 鮑爾斯(Andrew Parker Bowles)交往,但是這沒有阻止查爾斯對她的愛慕,連在海上服役時都寫了大量的情書給她,甚至也和卡蜜拉求婚但遭拒絕了,也讓在海上接到卡蜜拉和安德魯的訂婚消息的查爾斯王子傷心欲絕,還求卡蜜拉不要嫁。

卡蜜拉。(美聯社)

卡蜜拉婚後仍和查爾斯保持著朋友的關係,甚至於卡蜜拉還幫助及查爾斯挑選黛安娜作為新娘,當時年僅19歲沒有戀愛史又有貴族背景的黛安娜來當王妃的確是再適合不過的人選,但是一方面卡蜜拉和查爾斯仍然藕斷絲連,卡蜜拉看著的新婚丈夫安德魯到處拈花惹草,順勢也和查爾斯展開了無人不曉的「地下戀情」,一直到1994年查爾斯和黛妃正式分居後,卡蜜拉雖還是有夫之婦,但查爾斯就對外界透露兩人的地下關係,甚至被形容是在向卡蜜拉的丈夫喊話。

英國「第四頻道」(Channel 4)近日播放黛安娜王妃的紀錄片「黛安娜:她自己述說」(Diana: In Her Own Words),內容為她在1992、1993年與演說老師塞托倫(Peter Settelen)的私密談話錄影帶,儘管黛妃弟弟曾多次請求電視台不要公開錄影帶,避免讓威廉王子和哈利王子受到更嚴重的2次創傷,但仍阻止不瞭這些段話的外流,內容黛妃就曾提到自己當年就像是「處女、羔羊獻祭」一般的嫁進了皇室,但儘管如此她一聲渴求的有只是有查爾斯王子的愛,無奈這也是查爾斯在和卡蜜拉偷情之餘,唯一不能給黛妃的東西。

卡蜜拉和查爾斯的偷情史儘管為大家所知,但後來陸續流出的相關資料更進一步揭露了兩人的情話,查爾斯曾被錄下對卡蜜拉說「喔,我的天啊,我乾脆住在妳的褲子或什麼類似的衣物裡面好了」然後還開玩笑說,如果他能變身成她的丹碧斯(Tampax)衛生棉條的話,就能如願以償了。

近日黛妃的錄音帶也再次揭開了這段偷情史的舊傷疤,她表示自己曾親耳聽到查爾斯在廁所和卡蜜拉情話綿綿的通話,甚至是電話性愛,也在談及與查爾斯王子相識的過程,表示儘管查爾斯在戀愛時很黏人像「無法擺脫的疹子」,但兩人在哈利出生後就不再有性生活,「從3周一次到大概6、7年前就漸漸沒有了」,反觀查爾斯和卡蜜拉的偷情時的性生活則是多到被傳記作家形容「比生理需求還多很多」。

黛安娜和查爾斯婚禮。(美聯社)

黛安娜和查爾斯婚禮。(美聯社)

錄音帶也揭露查爾斯王子也曾卻理直氣壯地表示,「我拒絕當唯一沒有情婦的威爾斯親王」,堅持他和卡蜜拉的關係,黛妃也曾轉而向英國女王伊麗莎白二世哭訴,女王卻只能回答:「我不知道該做什麼,查爾斯沒救了」,透露出這段看似童話婚姻的背後的辛酸。

這些都讓卡蜜拉和查爾斯再次被推上風口浪尖,正如兩人在黛妃因車禍逝世後,將原本的地下戀情逐漸搬上檯面時一樣,但這次這對已經年近70歲的皇室夫妻似乎卻淡定以對,畢竟大眾再次看到這些偷情證據時罵歸罵,但對卡蜜拉的早已從一開始的無法接受到公開默許,日前英國民調也顯示,英國民眾贊成她當王后的比率從10年前僅7%到近年的49%,對卡蜜拉來說已經是很大的進步,儘管數十年過去了「最強小三」的封號如影隨形,這些年來她陪伴在查爾斯身邊出席活動的景象,已經成為英國民眾所熟悉的模樣,大眾也早已認清或許頭銜、稱號也許有其規定,但事實上她就是英國未來的王后。

(中時電子報)