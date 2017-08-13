瞞戀成天王唯一汙點 他揭華仔藏朱麗倩多年感人主因

劉德華出道多年，形象百變。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）今年1月拍廣告時不慎墜馬受傷，導致盤骨與脊椎多處受傷，休養近6個多月後，本周華仔總算正式復出，並攜新片《俠盜聯盟》來台宣傳。出道多年被封為「無負評天王」的劉德華，先前曾在談話節目《開講啦》自嘲人生至今唯一的缺點是「結婚忘了告訴你們」，而名嘴麥若愚最近則爆料華仔藏戀多年的主因，竟與債務與黑道有關，更讓人感受他私下對另一半的死命呵護。

麥若愚曝劉德華當年之所以不認女友，是擔心她被黑道威脅。（圖／翻攝自民視新聞Youtube）

麥若愚最近上民視《挑戰新聞》談劉德華的出道史，自小家境不好的華仔，曾住在新界幫家裡養豬、種田，直到7歲發生一場豬瘟，全家才搬到香港，在進無線當演員前，劉德華幾乎什麼工都打，包括賣票員、洗頭小弟等，這些社會經驗也成為他後來擔任演員的養分。

同為五虎將的劉德華與梁朝偉總被外界視為王不見王。（圖／翻攝自百度百科；中時資料照片）

劉德華之後在泰迪羅賓引薦下，拍了第一部電影《彩雲曲》，隨後因電視劇《獵鷹》走紅，主演的《神鵰俠侶》也大獲好評，使劉德華與梁朝偉、黃日華、湯鎮業、苗僑偉組成的「無線五虎將」成形，而梁朝偉之後反悔簽約無線，使他與劉德華之間埋下心結，兩人20多年來王部見王的影帝之爭也格外受到外界矚目。

劉德華曾與關之琳、梅艷芳、喻可欣傳緋聞，但最後情定朱麗倩。（圖／中時資料照片；翻攝自《on.cc東網》）

麥若愚表示，因當年黑社會入侵電影圈，才使劉德華不得不拍許多電影，數量驚人，而他和朱麗倩的緋聞傳了近20年，劉德華始終不認，麥若愚說：「就是因為黑道威脅他（指劉德華）說『你要不拍，我知道你女朋友住在什麼地方』」，才使劉德華為保護另一半說謊瞞戀，直到朱麗倩父親過世，劉德華才牽著妻子的手公開戀情。

為了不再受黑道強迫拍不想拍的電影，劉德華之後創立了自己的電影公司，豈料後期慘賠上千萬港幣，劉德華只好領月薪工作，以保證每個月有穩定收入，使債主安心，而已走紅的劉德華當年因此打回原點，之後才靠著《無間道》系列電影有機會與梁朝偉再拚演技，最後登上影帝寶座。

(專題報導)