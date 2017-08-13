明星豪宅曝光！光遊戲房、廚房 就比客廳大
明星吸金能力一流，網上便常出現誰誰誰有豪宅的消息，雖然大多藝人重隱私不願曝光，但也有不少人分享生活點滴時，不經意曬出家裡內部，空間都大到讓網友驚嘆連連。
趙薇和富商黃有龍結婚後，積極在商界投資，還有「演藝圈女版巴菲特」的稱號，躋身成為北京富豪。近來她在實境節目《中餐廳》大秀廚藝，其中一集請來媽媽一起料理，連帶讓自家廚房曝了光，只見廚房中間有個正方型的大吧台，空間十分寬敞明亮，令不少網友驚呼比自己家客廳還大，笑說趙薇果然是人生的贏家。
汪小菲升格人夫人父後，不時就會分享家庭生活，尤其在凌晨或出差工作前後，常感性抒發為人父母的心得，日前他PO出小玥兒在家裡玩耍的照片，感嘆女兒長大了，父愛爆棚。但大家的注意力卻全被另一件事吸走，就是發現小玥兒的玩具房空間相當大，似乎比一般人家裡的客廳還大，忍不住喊有錢就是任性。
黑人、范范婚後生下一對雙胞胎飛飛和翔翔，常在網上分享兒子動態，日前范范上傳一段兄弟倆在家裡騎滑步三輪車的影片，2萌娃當起小飆仔的樣子融化人心外，家裡客廳大到能讓他們「尬車」也成為網友另一討論亮點，紛喊客廳也太大了吧。事實上，黑人過去就曾曝光180坪豪宅的內部，光是飛翔兄弟的遊戲間就相當寬敞，玩具也應有盡有根本就是小孩天堂，讓一票網友直呼羨慕。
天王周杰倫之前傳出砸台幣6億元，買下位於台北市大安區的樓中樓豪宅，號稱有能從360度看清楚台北景觀的視野，地理位置相當優秀。而昆凌日前就於IG曬出豪宅中的神秘樣貌，只見她享受陽光沐浴，躺在360度景觀台旁的沙發看著窗外美景，相當愜意，畫面曝光後，立刻造成熱烈討論，網友也不禁直喊「有錢就是任性」。
(專題報導)
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