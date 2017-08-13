吳京挾《戰狼2》195億票房翻身 與甄子丹昔日恩怨再浮檯面
大陸武打男星吳京自導自演的電影《戰狼2》截自昨日，票房已突破43億人民幣(約195億2千萬台幣)大關，吳京正式昔日配角晉升為一線明星，同時也讓他與另一武打明星甄子丹的恩怨再度被提起。
武術運動員出身的吳京，當年獲得導演袁和平賞識，一腳踏入演藝圈，也立志和師兄李連杰依樣，成為一個出色的武打明星。只是他大多飾演配角或反派，外傳他與甄子丹的恩怨，就源起於《殺破狼》這部電影。
當時甄子丹受訪時，曾說了一句「武術冠軍滿街都是，不是所有人都能成為功夫明星的」，被認為擺明是衝著曾獲得大陸武術冠軍的吳京來的。當然，吳京也被媒體直問「您覺得是在針對您嗎？」
但吳京就說，武術冠軍是國家對我的承認，也是我曾對國家做的貢獻，這是一個牌照、肯定，也有武術冠軍得到國際巨星的肯定，如同師兄李連杰，也有沒拿到武術冠軍就得到國際巨星的肯定，如洪金寶，至於是不是針對他？吳京認為甄子丹私下應該會跟他溝通，畢竟大家都是拍功夫片，這個市場這麼大，甄子丹應該是不會針對他吧。
如今《戰狼2》創下的極大成功，也令吳京終於成為功夫巨星。近日他受訪也再度回應當年這段不合傳聞，笑說：「我反而謝謝他當初的看不起。」
(專題報導)
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