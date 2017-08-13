亞洲盃男籃》周俊三：防守可接受 25失誤是大問題

中華隊總教練周俊三賽後表示，這次比賽防守可以接受，唯一缺點是25失誤。(報系資料照)

面對世界等級的強隊澳洲，中華隊12日無奈吞敗，不過中華隊總教練周俊三賽後表示，比起前場跟日本，中華隊對上澳洲的防守可以接受，也在合理範圍，「唯一缺點是25失誤，且造成對方40分的失誤得分，這是大問題！」

周俊三表示，中華隊等於被澳洲好好上了一課，不過本來就必須跟這種強隊多打，來讓年輕球員多多學習，最起碼在這場比賽，中華隊在團體球的流動上面比前場好，畢竟澳洲防守強度比日本還要強悍，才讓周儀翔切入頻頻碰壁。

「我想輸給澳洲40分之多，沒有人會感到滿意的，可是球員都已拚到這種程度，」周俊三說，「我們明顯缺少對方一大堆東西，只能努力從中學習，幫助年輕球員快速成長，畢竟這批年輕球員沒見過太多世面，也算給予刺激。」

至於劉錚擺脫前兩場預賽的低潮，12日貢獻全隊最高17分，周俊三認為，這是劉錚原本就該扮演的角色，也是必須展現出來的身手，「可是他可以打更加細膩一點，接下來包含劉錚、儀翔、柏臣等年輕球員必須扛下更多重責大任。」

對於自己11日在臉書痛批中華隊不該被講成狗或畜生，周俊三說：「我欣然接受各界的批評或指教，我還要感謝大家，願意繼續那麼關心我們的表現，可是我不能接受的地方，就是某媒體要用狗形容中華隊！」

接下來的12強淘汰賽，預計將於15日凌晨2點舉行，周俊三表示，來打亞洲盃之前，就知道每場都很難打，「就算台北時間凌晨2點比賽，時差問題我們也該調整過來了，各隊也面臨同樣情況，就當我們吃一點虧吧！」

(中時電子報)